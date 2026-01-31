Украину ждет неизбежная капитуляция, поскольку наступление российской армии ничто не остановит. Об этом заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала .

По его словам, украинцы продемонстрировали лишь свою способность поступиться генетическим будущим нации, причем без надежды на победу. Кроме того, американские и европейские власти сделают то же. Президент страны Владимир Зеленский и его окружение, отметил аналитик, также проявили склонность к самопожертвованию.

Риттер подчеркнул, что эта «мясорубка будет функционировать», пока Киев будет бросать в нее тела. Но все это бесполезно, так как армия России уже развила мощное наступление, которое ничто не остановит.

Аналитик напомнил, что киевский режим мог бы спасти 100 тысяч жизней, если бы прямо сейчас убрал войска из Донбасса, послушавшись русских.

«Ни НАТО, ни США, ни Украина ничего не смогут сделать, чтобы остановить Россию. <…> Я не буду говорить, что украинцы сдадутся через неделю или весной, или летом. Я скажу, что они сдадутся. <…> Неизбежность этого события предрешена», — подытожил Риттер.

Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Зеленский провалил миссию по борьбе с Россией, возложенную на него Западом.