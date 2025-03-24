Во время оккупации села Казачья Локня в Курской области украинские захватчики распространяли пропагандистские газеты, в которых описывали, что эвакуировавшиеся мирные жители якобы бедствуют и живут в сараях. Об этом РИА «Новости» рассказала местная жительница Александра.

«Писали, что наши, которые вовремя эвакуировались, живут в сараях, они голодают, за квартиру платят деньги, жить им не на что, они бомжи», — рассказала женщина.

Помимо этого, украинские пропагандисты, по словам Александры, описывали, как эти люди стоят в очередях за едой и даже дерутся из-за нее.

Женщина рассказала, что не успела эвакуироваться и вместе с семьей больше полугода провела на оккупированной территории, пока в марте их не эвакуировали российские военные в пункт временного размещения.

Ранее молодая девушка Лидия, которая жила в Курской области, когда в регион вошли украинские войска, рассказала, как украинские националисты несколько раз ее изнасиловали.