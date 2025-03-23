Молодая девушка Лидия жила в Курской области, когда в регион вошли украинские войска. В интервью Пятому каналу она рассказала о насилии и других зверствах солдат Украины.

Лидии всего 21 год. Она жила в своем доме вместе с тетей. Родственница погибла при обстреле, больше помочь девушке было некому. Со зверствами украинских солдат Лидии пришлось столкнуться еще раньше. Националисты несколько раз насиловали девушку.

«Нас насиловали, как — я не могу рассказать. На улице ловили — и в машину», — вспоминает Лидия.

Затем обстрел разрушил и дом, где укрывалась молодая курчанка.

Сейчас Лидия в безопасности. Ею занимаются врачи. Медики рассказали, что ее состояние требует не только физического лечения, но и серьезной психотерапевтической помощи. Реабилитация может занять месяцы.

В планах девушки — возвращение на безопасную территорию и попытка вернуться к нормальной жизни.

Российский Следовательский комитет 21 марта сообщил, что к тюремным срокам за преступления в Курской области приговорили уже более 40 солдат ВСУ. Под следствием остаются еще 58 фигурантов.