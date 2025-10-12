«Она всегда со мной». Жена Гладкова отказалась уезжать из Белгорода

Регулярные обстрелы Белгорода со стороны украинских боевиков не заставили жену губернатора региона Вячеслава Гладкова покинуть город. Она наотрез отказалась уезжать, несмотря на уговоры супруга. Об этом Гладков рассказал в интервью сайту kp.ru .

Он подчеркнул, что после ракетного удара по Белгороду в конце декабря прошлого года вывез младшего сына к старшему.

«Жену я не уговорил, она все время со мной. Когда начинается ракетная опасность, я всегда звоню: „Ты где?“ — „Сижу в подъезде“. Ну, слава Богу», — рассказал Гладков.

Губернатор добавил, что за время регулярных обстрелов стал свидетелем многих страшных вещей, которые продолжают происходить до сих пор. Но пока мозг включает механизм для защиты психики. Он признался, что боится, что переживания накроют после окончания боевых действий.

В минувшую среду, 8 октября, украинские боевики нанесли ракетный удар по поселку Маслова Пристань в Шебекинском округе Белгородской области. В результате атаки погибли три мирных жителя, один получил ранения. От прогремевшего в поселке взрыва разрушилось здание социального объекта, в котором могли находиться люди.