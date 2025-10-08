Три человека погибли при ракетном обстреле в Белгородской области

Настоящий Гладков
Фото: Настоящий Гладков/Telegram

ВСУ совершили ракетный обстрел поселка Маслова Пристань Шебекинского округа Белгородской области. Жертвами атаки стали три человека, заявил в  Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Поселок Маслова Пристань Шебекинского округа подвергся ракетному обстрелу. По предварительным данным, трое погибли, один — раненый», — сказал глава региона.

По его словам, частично разрушилось здание социального объекта. На место прибыли спасатели и сотрудники экстренных служб, специалисты начали разбирать завалы, под которыми могут находиться люди.

Ранее житель Белгорода скончался в реанимации после ракетного удара украинской армии по городу. Он стал вторым погибшим в результате происшествия. Вячеслав Гладков выразил искренние соболезнования родным и близким мужчины.

