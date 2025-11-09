Меркурис: Зеленский потерялся в своих иллюзиях и поверил в победу

Президент Украины Владимир Зеленский оказался в плену иллюзий, поверив, что сможет победить в конфликте. Таким мнением поделился британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала .

«Он продолжает быть одержимым образом войны и идеей, что единственный приемлемый для него итог — тот, в котором он победит», — сказал он.

Зеленский готов привести Украину к уничтожению из страха перед реальностью, надеясь потом оправдать поражение и снять с себя ответственность. Как считает Меркурис, это еще раз доказывает бредовую суть политики главы киевского режима.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла детские предпочтения Зеленского, который любил играть с советской мясорубкой. Она отметила, что это сказалось на его политике, в частности, принудительной мобилизации украинцев и отправке их в «мясные штурмы».