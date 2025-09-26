«Он не прочертил красные линии…» В Киеве принялись гадать после новых заявлений Трампа

После заявлений президента США Дональда Трампа в поддержку Украины некоторые украинские чиновники задались двумя вопросами: что все это значит и как долго продлится. Об этом пишет газета Washington Post .

В Киеве гадают, воплотит ли американский лидер свои заявления в жизнь и какова их реальная суть.

По мнению автора статьи Дэвида Игнатиуса, Трамп настроен решительно, поскольку разочарован тем, что ему не удалось быстро урегулировать конфликт. По его мнению, самый вероятный сценарий — поставки Украине через НАТО новых вооружений.

Далее все будет зависеть от того, насколько оценки, которые дал Трамп российской экономике, соответствуют реальности, подчеркнул Игнатиус.

«Он не прочертил красные линии против дальнейших атак России, но, по крайней мере, зажег перед Владимиром Путиным желтый свет», — пишет автор.

При этом помощник Путина Юрий Ушаков накануне заявил, что отношение Трампа к России гораздо более сложное, чем кажется, и призвал разделять то, что американская сторона говорит на публику, и то, что передает по закрытым каналам.