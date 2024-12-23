Начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов являлся только одной из множества целей украинских спецслужб. Об этом ведущей 360.ru Елене Кононовой заявил создатель Telegram-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук.

«У нас очень много лиц, которые важны для всей системы, и противник пытается дотянуться там, где тонко. Это не значит, что целью был генерал Кириллов. Он был лишь одной из целей, и до него смогли дотянуться», — отметил он.

Блогер объяснил, что российские спецслужбы эффективно действуют, но им не всегда не удается защитить всех.

«Я, как человек, на которого было совершено несколько попыток покушения, могу подтвердить, что спецслужбы отрабатывают огромную часть. Но, к сожалению, наверное, я сейчас скажу крамольную вещь: абсолютно всех защитить невозможно», — подчеркнул Звинчук.