Операторы БПЛА группы «Омерзительная восьмерка» уничтожили более 200 единиц бронетехники ВСУ в Курской области. Об этом ТАСС сообщил ведущий инженер Центра беспилотных компетенций с позывным Барс.

По его словам, дроны «Ключ» под управлением российских военнослужащих превратились в «курскую легенду». В том числе с их помощью ликвидировали натовскую технику — турецкий бронетранспортер Kirpi и американскую БМП Bradley.

«Операторы „Омерзительной восьмерки“ продемонстрировали высокую результативность. Большая им благодарность. Ведь эта заслуга — заслуга не самого дрона, а именно тех людей, которые стоят за пультом», — сказал Барс.

Ранее стало известно, что ВС России ракетой уничтожили скопление украинских штурмовиков около хутора Олешня Суджанского района Курской области. Российские бойцы в настоящее время активно зачищают территорию.