Омбудсмен заявила о гибели матери 10-летней девочки, спасенной из Константиновки

Мать десятилетней Софии, которую спасли в Константиновке российские военные, погибла в начале марта в селе Степановка недалеко от города, сейчас ищут возможных родственников ребенка. Об этом РИА «Новости» рассказала омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

«Девочка была эвакуирована 27 мая бойцами 77-го отдельного мотострелкового полка. Она была вывезена в один из пунктов временного размещения в город Шахтерск», — заявила она.

По ее словам, после эвакуации военные длительное время заботились о девочке, кормили и защищали.

Еще на прошлой неделе Минобороны сообщило, что военные эвакуировали из Константиновки десятилетнюю Софию, которая осталась без родителей. Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что мать ребенка умерла, отца она не знает, бабушка с дедушкой погибли, когда в их дом попал дрон ВСУ. Омбудсмен взяла ситуацию с помощью девочке под контроль.