Листопадова: ВСУ с 2024 года разрушили в курском приграничье 8 школ и детсадов

С 2024 года ВСУ разрушили в курском приграничье несколько социальных объектов инфраструктуры: пострадали школы, детские сады, интернаты, а также учреждения для детей-сирот. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в Курской области Наталья Листопадова в беседе с РИА «Новости» .

Она уточнила, что разрушения произошли в период с 2024 года — во время вторжения украинских боевиков на территорию региона и в результате последующих атак.

«В приграничье полностью разрушены 18 объектов социальной инфраструктуры. Социальная инфраструктура — это интернаты [для детей], интернаты для пожилых, это социальные объекты, а именно: восемь школ и детских садов» — сказала она.

По словам Листопадовой, в Рыльском районе уничтожили Ивановскую школу-интернат. Также разрушения зафиксировали в семи больницах и в двух учреждениях культуры.