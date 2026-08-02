Омбудсмен назвала бесчеловечным терактом удар по детской площадке под Белгородом

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка, председатель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова заявила, что гибель ребенка от удара ВСУ по детской площадке в Белгородской области — это бесчеловечный теракт. Об этом она написала в «Максе» .

«Очередной бесчеловечный террористический акт со стороны киевского режима. В Белгородской области в результате атаки ВСУ рядом с детской площадкой в селе Принцевка погибла 13-летняя девочка. От всей души соболезную родным», — сказала детский омбудсмен.

Она добавила, что две девочки в возрасте семи и девяти лет доставлены в районную больницу. У детей множественные осколочные ранения. Медики оценили их состояние как средней степени тяжести.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что с начала года в России от атак украинских неонацистов пострадали около 300 детей и более 35 погибли.