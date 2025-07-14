Около тонны гуманитарной помощи передали волонтеры в госпиталь Балашихи

Жители Балашихи продолжают проявлять солидарность и заботу о защитниках Родины. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов, депутат городского Совета Сергей Щукин, председатель Общественной палаты округа и руководитель Регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» Елена Жарова вместе с волонтерами и активистами «Молодой Гвардии» доставили гуманитарную помощь в филиал госпиталь имени академика Николая Бурденко.

Груз, собранный при поддержке главы Балашихи и секретаря местного отделения «Единой России» Сергея Юрова, включал все необходимое для раненых бойцов: средства гигиены, сладости, письма с теплыми пожеланиями и другие важные вещи. Эту партию помощи тщательно подготовили, в том числе при содействии известного блогера Татарки FM, которая на прошлой неделе помогала в сортировке.

«Благодарю Елену Жарову, членов Общественной палаты, депутатов от „Единой России“ за вклад в общее дело. Мы регулярно привозим помощь в госпиталь и будем продолжать эту работу», — отметил Тарас Ефимов.

Напомним, что в Балашихе действуют три постоянных пункта сбора гуманитарной помощи: в Общественной палате на проспекте Ленина, дом № 7/1, а также в общественных приемных «Единой России» на Парковой улице, дом № 7, и на Октябрьской улице, дом № 11, в микрорайоне Железнодорожный. Узнать, какие вещи нужны для фронта и где находятся дополнительные пункты сбора, можно на сайте volonter.mosreg.ru.