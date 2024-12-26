Около тонны гуманитарной помощи отправили из Балашихи в зону СВО

В преддверии Нового года жители Балашихи организовали отправку гуманитарного груза, включающего средства личной гигиены, продукты питания длительного хранения, лекарства, а также письма и подарки, подготовленные учениками школы № 10 и сотрудниками библиотечной системы имени Андрея Белого. В этой благотворительной акции приняли участие председатель Общественной палаты округа Елена Жарова, участники мотоклуба «Ночные волки» и волонтеры.

Специалисты и волонтеры активно работают над сбором и отправкой гуманитарной помощи для военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции. Михаил Медведев, президент мотоклуба «Ночные волки», также является членом Общественной палаты округа и регулярно участвует в отправке гуманитарной помощи.

«С „Ночными волками“ из микрорайона Железнодорожный мы сотрудничаем давно. Они оказывали помощь во время пандемии, и сейчас не остаются в стороне — с первых дней специальной военной операции ребята ушли добровольцами и выполняют свои боевые задачи. А мы здесь, в тылу, думаем о наших бойцах и поддерживаем их. Победа будет за нами», — отметила Елена Жарова.

В Балашихе действуют три постоянных пункта сбора гуманитарной помощи, расположенные в Общественной палате на проспекте Ленина, а также в общественных приемных «Единой России» на Парковой и Октябрьской улицах. Дополнительная информация о необходимых для фронта вещах доступна на сайте volonter.mosreg.ru.

Эти усилия местных жителей и организаций демонстрируют единство и поддержку бойцов, которые находятся на передовой, в то время как в тылу активно продолжается работа по сбору гуманитарной помощи.