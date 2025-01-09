Около сотни детей участников СВО побывали на Рождественской елке в Реутове

В Князь-Владимирском храме городского округа Реутов состоялась Рождественская елка. Праздник объединил около 100 детей из семей бойцов специальной военной операции.

На территории дивизии Дзержинского Рождественскую елку проводят уже в третий раз. Перед юными зрителями выступили артисты московского театра ростовых кукол «Софит», они показали ребятам интерактивный спектакль под названием «Веселая снегартида». Дети увидели любимых героев сказок и мультфильмов, а Дед Мороз и его внучка Снегурочка вручили ребятам подарки. Помимо этого, для юных жителей Реутова подготовили игры, танцы, викторины и веселый хоровод, а также бумажную дискотеку.

Депутаты Совета депутатов Реутова приехали на елку, чтобы поздравить ребят с Рождеством.

«Праздники, в первую очередь, существуют для детей. И наша главная задача подарить им новогоднюю сказку. Сегодня мы вместе с ребятами посмотрели отличный спектакль, вручили подарки, пообщались с Дедом Морозом», — поделился депутат Геннадий Коконин.

Организовал елку Фонд социальной поддержки населения Реутова. Руководителю фонда Анне Бабаловой вручили благодарственное письмо от начальника Центрального узла связи войск национальной гвардии Российской Федерации Валерия Кузнецова за социальную поддержку бойцов специальной военной операции и членов их семей.