Около шести дронов ВСУ подавили на Кубани | 360°

Спецоперация 09 мая 2024, 03:37 Около шести дронов ВСУ подавили на Кубани На Кубани загорелась нефтебаза в селе Юровка после атаки дронов ВСУ РИА «Новости»

Читать 360 в

На Кубани подавили около шести дронов ВСУ, атаковавших нефтебазу в селе Юровка под Анапой. Об этом сообщил Telegram-канал «Оперативный штаб — Краснодарский край».

Украинские боевики устроили атаку в ночь со среды на четверг. Несколько беспилотников упали на территории нефтебазы, начался пожар, были повреждены несколько резервуаров.

Реклама

На место прибыли специальные службы. Для тушения пожара привлекли 62 человека и 20 единиц техники, в том числе семь единиц техники и 25 сотрудников от МЧС России.

«По предварительной информации, пострадавших нет», — уточнил оперштаб.

Мэр Анапы Василий Швец контролирует ситуацию.

Ранее очевидцы сообщили, что услышали гул мотора над селом Юровка около двух часов ночи. После чего последовали яркая вспышка и взрыв.