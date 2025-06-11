Около полутонны гуманитарной помощи для бойцов СВО собрали в Серпухове

В городском округе Серпухов 11 июня прошла акция «Zа Россию». В ходе мероприятия местные жители собрали около полутонны гуманитарной помощи для военнослужащих.

Инициаторами выступили местное отделение партии «Единая Россия», Единый Центр поддержки участников СВО и членов их семей, а также Ассоциация ветеранов СВО.

Акция стала ярким примером активного участия граждан в патриотическом движении и укрепления связи между фронтом и тылом. В ней приняли участие не только взрослые жители округа, но и ребята из лагеря труда и отдыха Центра по профориентации и трудоустройству молодежи Серпухова. На свой первый заработок молодые участники приобрели продукты, вещи и написали трогательные письма нашим защитникам.