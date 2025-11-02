Около 800 вопросов помогли решить бойцам СВО в центрах поддержки в Люберцах

В городском округе Люберцы продолжают оказывать помощь и адаптацию участникам и ветеранам специальной военной операции. Уже рассмотрено более 800 обращений.

Глава Люберец Владимир Волков сообщил, что 75 мер поддержки участников СВО и их семей реализуются в городском округе: выплаты, реабилитация, психологическая и адресная помощь.

Так, около дома № 11 по улице Лорха в поселке Красково по просьбе ветерана СВО Романа Салихова обустроили тротуар. А в доме УК смонтировала удобные пандусы, выполнила необходимые работы в подъезде и дворе.

«В тесном взаимодействии с госфондом „Защитники Отечества“, Ассоциацией ветеранов СВО и Центром поддержки участников СВО и их семей, Комитетом семей воинов Отечества нам удалось решить более тысячи вопросов. В том числе: 788 ветеранам боевых действий помогли оформить положенные льготы и ежемесячные выплаты; ветеранам предложено более 100 вакансий в 12 крупных предприятиях округа», — подчеркнул глава Люберец Владимир Волков.