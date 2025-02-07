Около 550 бойцов СВО и их близких получили психологическую помощь в Подмосковье

Около 550 участников СВО и их семей прошли психологическую реабилитацию в Подмосковье в 2024 году. Для этого в регионе открыли специальные центры.

Организация психологической реабилитации участников СВО и их близких — одна из задач, поставленных президентом Владимиром Путиным. Для этого в Подмосковье открыли 50 специализированных центров, рассказали в Мособлдуме. За год там получили помощь около 150 бойцов и 400 их родственников.

«Наши воины на фронте проходят серьезные испытания, получают ранения. И вернуться к мирной жизни бывает не просто. Нужно заново находить себя в социуме. Поэтому психологическая поддержка имеет огромное значение. Она нужна и близким наших героев», — отметил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он добавил, что получить психологическую поддержку также можно в филиалах фонда «Защитники Отечества».