Около 500 килограммов гумпомощи для бойцов СВО собрали в Подольске к 23 Февраля

В Подольске с 5 по 10 февраля собрали около 500 килограммов гуманитарной помощи, которые доставили в местный Волонтерский центр. Сбор необходимых вещей продлится до 12 февраля, после чего груз отправят участникам специальной операции в честь Дня защитника Отечества в рамках благотворительной инициативы «Подольск помогает».

Компания «Проплекс» передала центру шесть бензопил, а гимназия № 7, школы «Бородино» и № 29 отправили посылки для военнослужащих. В сборе участвовали школьники, их родители и учителя, которые приобрели самые нужные вещи: фольгированные утеплители, топоры, лопаты, продукты питания, средства гигиены, рабочие инструменты, перчатки, тёплую одежду и газовые баллоны.

«Мы обязаны поддерживать наших солдат. Они выполняют свой долг, и мы желаем им скорейшего возвращения домой. Победа будет за нами!» — поделилась ученица школы «Бородино» Анастасия Коваленко.

Присоединиться к акции и оказать помощь может каждый желающий. Волонтерский центр на улице Ульяновых, 1 принимает необходимые вещи ежедневно. Для получения дополнительной информации можно связаться по телефону: 8 (4967) 50-04-93.