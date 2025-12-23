Около 50 детей побывали на празднике в реабилитационном центре Солнечногорска

В Солнечногорске организовали новогоднюю программу для детей с ограниченными возможностями здоровья. Около 50 маленьких гостей увидели представление, поучаствовали в играх с аниматорами и получили подарки. В поздравлении ребят приняли участие ветераны специальной военной операции.

Мероприятие состоялось 19 декабря в Комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Химкинский». Организатором выступил Центр помощи «Забота» при Ассоциации ветеранов СВО Московской области.

По словам помощника исполнительного директора Ассоциации ветеранов СВО Московской области Натальи Антоновой, предновогодний праздник стал доброй традицией, а в этот раз получился особенно теплым. Помимо Деда Мороза и Снегурочки к детям приехали настоящие герои — защитники Родины.

«Мы, как Ассоциация ветеранов СВО Московской области, не могли не пригласить их поучаствовать в этом празднике. Очень приятно и тепло, что они получили удовольствие, вернувшись в мирную жизнь, насладились общением с детьми, и детишки вместе с ними весело провели время», — отметила помощник исполнительного директора Ассоциации ветеранов СВО Московской области Наталья Антонова.

Программа праздника включала множество активностей: интерактивные забавы, динамичные игры и танцы.

«Нам все очень понравилось: дети были активные, аниматоры замечательные. Они приходят к нам не первый год, и дети всегда счастливы, радуются и принимают участие во всех конкурсах и интерактивах. Мы, как родители, тоже получаем от этого огромный заряд положительных эмоций», — сказала мать участницы Алена Маркова.

По окончании праздника ребятам вручили сладкие подарки.