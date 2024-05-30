Около 40 жителей Новой Каховки потеряли доступ к газу из-за ВСУ

Украинские боевики атаковали Новую Каховку, в результате обстрела повреждения получил газопровод. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале .

По его словам, без газа из-за действий ВСУ остались порядка 40 абонентов. Он подчеркнул, что газоснабжение в районе уже восстановили.

Ранее украинские военные ударили по селу Зозули Борисовского района Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков отметил, что дрон ВСУ атаковал жилой дом, из-за чего пострадали две местные жительницы. Одна женщина получила осколочное ранение левой голени, вторую пострадавшую контузило. В результате удара в здании выбило окна, осколки посекли фасад и кровлю.