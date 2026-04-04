Удар ВСУ оставил без света жителей Запорожья

Балицкий: атака ВСУ привела к отключению электричества на юге Запорожья

Масштабные перебои с электричеством начались в южных районах Запорожской области. О деталях происшествия рассказал в телеграм-канале глава региона Евгений Балицкий.

Какие именно города и села остались без света, губернатор не уточнил. Однако указал, что ремонтными работами уже занялись профильные службы. Местных жителей глава Запорожской области призвал «проявить терпение» и дождаться окончания ремонта.

Балицкий также предупредил о вероятности повторного отключения электричества. Такая ситуация возможна из-за работы электриков.

Главы всех электросетевых компаний региона свои действия координируют. Они стремятся как можно быстрее вернуть электроснабжение в пострадавшие населенные пункты.

Свет пропал из-за атаки ВСУ по энергетическому оборудованию в Запорожской области. Что именно повреждено, власти не сообщали.

Балицкий 3 апреля сообщал, что ВСУ за сутки семь раз атаковали Запорожскую область беспилотниками. Пострадал один человек.