Около 40 диверсантов ВСУ ликвидировали возле курского поселка

Mash: ВСУ ликвидировали около 40 боевиков ВСУ у поселка Забрама под Курском

Фото: РИА «Новости»

Группа боевиков ВСУ попыталась зайти на территорию России возле поселка Забрама в Курской области. ВС России разгромили диверсионную группу, сообщил Telegram-канал Mash.

По информации издания, войска ликвидировали не менее 40 боевиков ВСУ. Группа украинских военных пыталась прорваться на БМП, но отступила из-за больших потерь. Журналисты уточнили, что военнослужащие ВСУ были вооружены натовскими винтовками, похожими на чешские Bren-2.

Спустя несколько часов украинские диверсанты предприняли еще одну попытку рейда. Передвижение на боевых машинах пехоты поддерживала группа снайперов. Авторы статьи подчеркнули, что ВС России благодаря разведке заранее знали о нападении противника и дали ВСУ отпор.

Ранее российские бойцы уничтожили диверсионную группу у Скрыльевки. Противника обнаружили в километре от населенного пункта. Военные ликвидировали две боевые бронированные машины и семь военнослужащих, одного солдата взяли в плен.

Как сообщил RT, потери украинской армии в Курской области с начала рейдов составили более 4700 военнослужащих.

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