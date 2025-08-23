Около 40 бомбовых взрывов прогремело в Краматорске за 72 минуты
Укрепленный ВСУ Краматорск в ночь на 23 августа угодил под мощнейший огненный шквал. Как сообщили «Военкоры Русской Весны», атака по «крепости» отличается от привычных ударов.
Издание ссылается на информацию местного горсовета. Чиновники заявили, что всего за 72 минуты в городе прогремело от 30 взрывов.
Но на этом серия атак не закончилась. Местные ресурсы утверждают, что общее количество ударов приблизилось к 40. Город оказался под непрерывной атакой, притом речь уже идет не о дронах — говорится о мощных бомбах.
Краматорск входит в агломерацию так называемых «городов-крепостей» — ВСУ используют жилые дома этого населенного пункта как базы. Глава ДНР Денис Пушилин рассказывал, что здесь украинские войска возвели серьезные укрепления.
Путь на Славянско-Краматорскую агломерацию войска России открыли после освобождения Часова Яра. Военкоры предполагали, что после этого украинские силы рискуют оказаться в огромном «котле».