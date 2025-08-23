«Военкоры РВ»: около 40 бомб разорвались в Краматорске за 72 минуты

Укрепленный ВСУ Краматорск в ночь на 23 августа угодил под мощнейший огненный шквал. Как сообщили «Военкоры Русской Весны» , атака по «крепости» отличается от привычных ударов.

Издание ссылается на информацию местного горсовета. Чиновники заявили, что всего за 72 минуты в городе прогремело от 30 взрывов.

Но на этом серия атак не закончилась. Местные ресурсы утверждают, что общее количество ударов приблизилось к 40. Город оказался под непрерывной атакой, притом речь уже идет не о дронах — говорится о мощных бомбах.

Краматорск входит в агломерацию так называемых «городов-крепостей» — ВСУ используют жилые дома этого населенного пункта как базы. Глава ДНР Денис Пушилин рассказывал, что здесь украинские войска возвели серьезные укрепления.

Путь на Славянско-Краматорскую агломерацию войска России открыли после освобождения Часова Яра. Военкоры предполагали, что после этого украинские силы рискуют оказаться в огромном «котле».