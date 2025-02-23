Около 3 тысяч жителей отметили 23 Февраля в парке Талалихина в Подольске

В парке имени Виктора Талалихина в Подольске состоялись масштабные мероприятия, посвященные празднованию Дня защитника Отечества. В них приняли участие около трех тысяч жителей и гостей округа.

Центральным событием дня стала выставка оружия и военной техники, организованная Центром специальной подготовки и начальной военной подготовки «Рокот». Посетителям представили мастер-классы по сборке и разборке автоматов, а также по оказанию первой медицинской помощи. Активное участие в мероприятии приняла Подольская городская общественная организация «Братство десантников», которая также обучала собирать и разбирать оружие. Председатель организации Владимир Быковский поздравил всех участников с праздником, пожелав здоровья и мирного неба.

Для детей организовали тематические активности, включая мастер-класс «Открытка солдатам». Готовые открытки будут отправлены в зону специальной военной операции в качестве поддержки для защитников Родины.

Праздничную атмосферу дополнил концерт «Во славу Отечества», подготовленный воспитанниками Дома культуры имени Лепсе.

Особый интерес вызвала площадка Первого волонтерского центра Подольска, где демонстрировали управление FPV-дронами и процесс создания деталей для них с помощью 3D-принтера. Также волонтеры обучали плетению маскировочных сетей, которые регулярно отправляют на передовую по запросам военнослужащих.

На протяжении всего дня гости могли посетить ярмарку, а также согреться горячим чаем у самоварной станции. Мероприятие стало ярким примером единения жителей округа в поддержке защитников Отечества и сохранении патриотических традиций.