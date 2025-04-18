Около 3 тысяч куличей к Пасхе отправят бойцам СВО из Богородского округа

Участникам специальной военной операции в ближайшее время отправят около трех тысяч пасхальных куличей из Богородского округа. Доброе дело в преддверии главного православного праздника — Светлого Христова Воскресения — решил сделать депутат Московской областной думы Владимир Пекарев.

Депутат лично принял участие в погрузке гуманитарной помощи на складе.

«После окончания Великого Поста все приготовят для праздничного стола вкусные угощения. Мы позаботились о том, чтобы в этот особенный день защитники на фронте и их семьи ощутили радость и нашу благодарность. Срок хранения хлебобулочных изделий составляет две недели, поэтому до пунктов назначения они доедут свежими», — рассказал Владимир Пекарев.

Все куличи предварительно были освящены в храмах.

Знать каждую семью участников спецоперации, их вопросы и проблемы — такую задачу глава Подмосковья Андрей Воробьев поставил областному правительству. Он поблагодарил всех, кто задействован в этой работе.