«Даем им передышку». Военный летчик назвал признаки подготовки ВСУ к контрнаступлению

Попов: ВСУ могут подготовиться к весеннему контрнаступу во время энергоперемирия

Украинская армия может воспользоваться энергоперемирием для подготовки к весеннему контрнаступлению. Об этом MK.RU заявил военный эксперт, заслуженный военный летчик генерал-майор авиации Владимир Попов.

Он напомнил, что российская разведка несколько дней назад доложила о концентрации сил противника на направлении Харьков — Сумы — Курская область. Попов допустил, что это может быть провокацией. В реальности украинские боевики будут наступать на юге или Донецком или на Ореховском направлениях.

«А сейчас мы даем им передышку. Поэтому к этому надо относиться, конечно, очень осторожно. Посмотрим, как противник будет действовать в течение этих дней», — добавил он.

Попов пояснил, что военное руководство России должны насторожить такие разведданные, как усиление поставок техники и вооружения или интенсивное перебазирование подразделений ВСУ. Это может говорить о том, что Киев готовит укрепрайон, причем нет гарантий, что завтра не начнется контрнаступление противника.

Ранее советник Офиса президента Украины признался, что инициатором энергоперемирия выступил Киев, а Россия на него согласилась. Договоренность на бумаге не фиксировали.