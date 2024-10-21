В Курской области участие в боевых действиях принимают 14 бригад ВСУ и подразделения наемников, в том числе прибывшие из западных частных военных компаний. Об этом ТАСС рассказал командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид.

«Против ВС РФ здесь стоят 21, 22, 41, 61, 80, 82, 92, 95, 239, 245, 247-я бригады ВСУ, 30 и 129-й штурмовые батальоны, иностранный, грузинский легионы, американская ЧВК Forward Observation Group (FOG)», — отметил командир отряда.

По его словам, в российский регион перекинули все боеспособные подразделения ВСУ. В том числе украинскую так называемую пожарную 47-ю бригаду, которая «затыкала все участки фронта».

Как сообщал Mash, российские военные не дали украинским диверсантам прорваться к селам Волфино и Теткино в Курской области. Бойцы ВС России разгромили диверсионную группу противника, состоявшую из 20 человек, и зачистили от противника еще 2,5 квадратных километра территории.