Около 200 человек сдали пробный ЕГЭ по математике в Люберцах

Акция «Сдаем ОГЭ и ЕГЭ вместе с родителями» прошла 26 марта в гимназии № 16 «Интерес». Участниками стали родители выпускников, руководители образовательных учреждений, ветераны специальной военной операции и все желающие.

Взрослые прошли все этапы настоящего экзамена: регистрацию, проверку металлодетекторами, сдачу телефонов, заполнение бланков. Затем они написали пробный единый государственный экзамен в условиях, максимально приближенных к реальным.

Глава муниципалитета Владимир Волков также присоединился к мероприятию. Он отметил, что акция помогает родителям понять, через что проходят дети, и поддержать их на этом важном этапе. Он пожелал выпускникам уверенности, спокойствия и высоких баллов.

Мероприятие призвано снять психологическое напряжение, связанное с подготовкой к экзаменам, и лучше познакомить общественность с экзаменационной процедурой.