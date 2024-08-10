Около 20 волонтеров из ДНР прибыли в Курскую область для оказания помощи

В Курскую область прибыли около 20 волонтеров из ДНР, рассказали Донецкому агентству новостей в министерстве молодежной политики республики. Там добавили, что на помощь пострадавшим от ВСУ жителям отправятся новые группы добровольцев.

Министр молодежной политики ДНР Кирилл Макаров заявил, что его телефон буквально разрывается от входящих звонков — так люди хотят помочь пострадавшим от действий ВСУ.

«Хочу отметить, что все настроены очень решительно», — отметил он.

Волонтеры раздают воду тем, кто выезжает в Курск из Суджи. Молодые люди из ДНР уже наладили контакты с военными, а при поддержке Росмолодежи для нуждающихся в Курской области собрали уже более 120 тонн гуманитарной помощи. По словам Кирилла Макарова, наступил очень ответственный момент — нужно всем «встать плечом к плечу» и помочь пострадавшим.

Эвакуированных из Курской области приняли в Московской области. Губернатор Андрей Воробьев навестил людей в клинском лагере «Звонкие голоса».