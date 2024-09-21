Около 20 тысяч жителей Белгородской области остались без света

Гладков: в Шебекине без из-за аварии без света остались 20 тыс. жителей

Примерно 20 тысяч жителей города Шебекино в Белгородской области временно потеряли доступ к электричеству из-за аварии. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

Он записал видеообращение, в котором прокомментировал ситуацию с электроэнергией в области.

«На сегодняшний час у нас отключено около 20 тысяч жителей города Шебекино от электроэнергии в результате аварии», — отметил губернатор.

Экстренные службы начнут устранять последствия аварии, как только позволит оперативная обстановка. Гладков выразил надежду, что специалисты быстро справятся с поставленной задачей. Он также рассказал, что область приобрела 1920 генераторов, а к концу следующей недели их число увеличится до 2200.

«Продолжаем подготовку к зиме», — заключил Гладков.

Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 21 сентября средства ПВО уничтожили 101 дрон ВСУ. В Белгородской области военные нейтрализовали три беспилотника.