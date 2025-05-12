Около 150 килограммов гумпомощи для бойцов СВО собрали в Ленинском округе

В Ленинском городском округе в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне прошла благотворительная акция «Доброе дело — нашим защитникам». В мероприятии приняли участие представители администрации, депутаты, педагоги и учащиеся Лопатинской школы, а также неравнодушные жители.

Им удалось собрать около 150 килограммов гуманитарной помощи для бойцов специальной военной операции.

Начальник отдела по работе с молодежью администрации Ленинского округа Илья Сенчуров отметил, что особенно приятно, что в этот важный день мы помним о наших героях, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции. Жители и депутаты активно включаются в оказание поддержки.

В приемке и сортировке гуманитарного груза участвовали активисты местного отделения движения «Волонтеры Подмосковья». В ходе акции собрали разнообразные необходимые вещи: одежду, средства гигиены, продукты питания и многое другое.

Вся собранная помощь будет направлена на центральный распределительный склад Московской области, откуда в течение двух недель отправится в зону специальной военной операции.

Инициатором проекта «Доброе дело — нашим защитникам» выступил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Акция регулярно проводится не только в Ленинском округе, но и во всех муниципалитетах региона.