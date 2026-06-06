Обломки БПЛА рухнули на дорогу в Сочи

Обломки беспилотника рухнули на проезжую часть в Сочи, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил в телеграм-канале оперштаб Краснодарского края.

Обломки беспилотника упали в Хостинском районе Сочи. Как сообщили в оперштабе, взрывной волной выбило стекла в маршрутном автобусе. В салоне находились 15 человек, но никто не пострадал.

«Также поступили заявки от жителей об обнаружении обломков БПЛА в Сочи и Сириусе. Во всех случаях на местах работают оперативные и специальные службы», — уточнили в оперштабе.

Ранее Минобороны сообщало, что дежурные средства ПВО ликвидировали 339 украинских БПЛА над 11 областями России, московским регионом, Крымом и акваторией Черного моря. Российские военные сбили такое количество вражеских беспилотников за 13 часов.