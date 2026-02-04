Около 100 украинских военных погибли от голода и холода в блиндажах в окрестностях Купянска с начала года. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

Только за последнюю неделю ВСУ четыре раза пытались переправиться через Оскол, но эти попытки пресекаются. Оставшиеся в живых разводят костры, однако их вычисляют с дронов и наносят удары.

Ранее невеста бывшего министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, предпринимательница Светлана Павелецкая предложила украинцам, у которых пропало отопление, греться с помощью секс-игрушек.

Сам же Кулеба рекомендовал пить кофе в кофейнях и обедать в ресторанах, чтобы поддерживать малый и средний бизнес.