Невеста Кулебы предложила замерзающим украинцам греться вибраторами

Невеста бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и владелица магазина интим-товаров Светлана Павелецкая заявила, что в условиях отсутствия отопления украинцам можно согреваться секс-игрушками с функцией подогрева. Своим советом предпринимательница поделилась в интервью журналистке Эмме Антонюк, опубликованном на ее YouTube-канале.

«Если нет отопления, можно обложиться вибраторами и нормально себе греться», — пояснила бизнесвумен.

Павелецкая рассказала на видео, что в продаже есть вибраторы, способные нагреваться до 38 градусов, и предложила использовать их «для холодных вечеров», если в домах нет тепла.

Ранее на фоне отключений света и тепла Кулеба призывал граждан поддерживать украинский бизнес. Он советовал пить кофе в кафе, обедать в ресторанах и делать покупки в небольших магазинах или онлайн, подчеркнув, что малому и среднему бизнесу сейчас особенно тяжело.