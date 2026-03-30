Почти 100 украинских беспилотников сбили над Россией за шесть часов

Российские военные за шесть часов сбили над территорией страны 98 украинских дронов самолетного типа. Статистику предоставило Минобороны России в телеграм-канале .

«30 марта в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 98 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — написали в сообщении.

Над территорией Брянской области уничтожили 41 беспилотник, 23 дрона сбили в Курской области, 20 БПЛА — в Белгородской. Еще 14 дронов уничтожили в Смоленской области.

При атаке БПЛА на Брянскую область пострадали два человека. Удар нанесли FPV-дронами по селу Понуровка Стародубского муниципального округа. Взрывная волна также повредила легковой автомобиль.

В результате падения БПЛА в ночь на 30 марта в Прикубанском округе Краснодара получили повреждения девять квартир в двух соседних домах. Ночью спасатели убрали осколки стекол, затянули окна пленкой.