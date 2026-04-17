Около 10 самолетов не смогли приземлиться в аэропорту Пулково
Порядка 10 самолетов не могут приземлиться в аэропорту Пулково из-за ограничений. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба воздушной гавани Санкт-Петербурга.
«В настоящее время в зоне ожидания находятся около десятка самолетов», — отметил собеседник агентства.
По его словам, речь идет о рейсах из Челябинска, Омска, Новосибирска, Уфы, Барнаула, Екатеринбурга и Ургенча.
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в Пулково для обеспечения безопасности полетов. Меры затронули маршруты в Калининград и обратно.
Прошедшей ночью в Ленобласти отразили атаку БПЛА. Дроны повредили автомобиль и окна здания.