Решение России о блокировке ряда европейских СМИ на территории РФ указало на то, что западным странам надо прекратить антироссийскую истерию. Об этом заявил глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X .

«Россия объявила о блокировке на своей территории 81 европейского СМИ <…>. На деле это всего лишь око за око! Кто поспешил незаконно запретить российские СМИ <…> в ЕС? <…> Это был ЕС!» — написал политик.

Он отметил, что Западу нужно срочно перестать снабжать Украину военной техникой, чтобы не нарваться на новые ограничения со стороны РФ. Страны должны начать диалог и выступать за мирные переговоры.

Ранее французский политик Николя Дюпон-Эньян заявил, что глава Франции Эммануэль Макрон своими высказываниями об отправке войск на Украину не только приблизил войну с РФ, но и напугал союзников по НАТО. Он отметил, что даже в Германии, США и Италии «отказались от этого безумия».