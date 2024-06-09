Президент Франции Эммануэль Макрон своими антироссийскими заявлениями не только приближает войну с Россией, но при этом умудрился даже напугать союзников по НАТО. Об этом французский политик Николя Дюпон-Эньян написал в соцсети X .

«Желая отправить военных инструкторов на Украину, Эммануэль Макрон ведет нас к самоубийственной войне между Францией и Россией. Даже американцы, немцы и итальянцы отказались от этого безумия!» — заявил он.

До этого французский лидер сказал, что не исключает отправки войск на Украину в случае прорыва российской армией линии фронта, а также при получении такой просьбы со стороны киевского режима.

При этом в Кремле уже предупредили Париж, что западные инструкторы, прибывающие на украинскую землю, чтобы готовить бойцов ВСУ, не имеют никакого иммунитета.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориана Филиппо назвал полным безумием создание коалиции для подготовки инструкторов для Украины. По его словам, «ЕС и НАТО спешат к третьей мировой войне».