Охранник соцучреждения в белгородском селе пострадал при обстреле ВСУ

Охранник социального учреждения пострадал в результате обстрела села Новая Таволжанка в Белгородской области со стороны ВСУ. Об этом в Telegram-канале рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что рядом с учреждением приземлился один из снарядов. Охранник получил контузию и ушиб правого плечевого сустава. По данным на 18:35, бригада скорой помощи доставляла его в белгородскую больницу. Медики оценили состояние раненого как среднетяжелое.

В самом учреждении оказались повреждены остекление и фасад. Кроме того, при обстреле пострадали фасады и заборы в двух частных домовладениях, линии электропередачи. Один легковой автомобиль посекло осколками.

На месте работают представители оперативных служб.

Утром 25 июня также стало известно, что в результате атаки украинских боевиков на белгородское село Беловское погибла женщина. Власти региона окажут ее родным необходимую помощь.