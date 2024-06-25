Охранник соцучреждения в белгородском селе пострадал при обстреле ВСУ

Гладков: ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка, пострадал охранник соцучреждения

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков / Telegram
Фото: Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков / Telegram

Охранник социального учреждения пострадал в результате обстрела села Новая Таволжанка в Белгородской области со стороны ВСУ. Об этом в Telegram-канале рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что рядом с учреждением приземлился один из снарядов. Охранник получил контузию и ушиб правого плечевого сустава. По данным на 18:35, бригада скорой помощи доставляла его в белгородскую больницу. Медики оценили состояние раненого как среднетяжелое.

В самом учреждении оказались повреждены остекление и фасад. Кроме того, при обстреле пострадали фасады и заборы в двух частных домовладениях, линии электропередачи. Один легковой автомобиль посекло осколками.

На месте работают представители оперативных служб.

Утром 25 июня также стало известно, что в результате атаки украинских боевиков на белгородское село Беловское погибла женщина. Власти региона окажут ее родным необходимую помощь.

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