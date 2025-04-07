«Охотницы на солдат». Женщин, зарабатывающих на смерти бойцов СВО, назвали психически больными

Российские психологи выявили глубокие нарушения психики у женщин, пытающихся нажиться на гибели военных в зоне СВО. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Таких женщин неофициально называют «серийными охотницами на солдат». Они действуют по схеме, описанной томской риелторшей Мариной Ситниковой: находят контрактников, вступают с ними в отношения и ждут, пока те получат тяжелые ранения или погибнут, чтобы получить выплаты.

По словам психолога, такие женщины имеют серьезные психологические травмы и нуждаются в экстренной помощи. Специалист подчеркнула, что использование базовых человеческих ценностей для наживы указывает на глубокие морально-этические проблемы.

Ранее Ситникову задержали сотрудники Центра по противодействию экстремизму. Она извинилась перед теми, кто неправильно истолковал ее слова. Кроме того, женщина заявила 360.ru, что ее фразу вырвали из контекста и что это был горький сарказм в отношении бессовестных женщин, которые делают подобное.