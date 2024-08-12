Алаудинов: за сутки ВСУ в Курской области потеряли 7 БТР и 13 бронемашин

За прошедшие сутки бойцы спецназа «Ахмат» совместно со второй бригадой Минобороны уничтожили в Курской области десятки бронированных машин ВСУ, бронетранспортеры, танк и около десятка пикапов. Командир батальона «Ахмат» Апти Алаудинов в Telegram-канале назвал это «удачной охотой».

По информации генерал-майора, уничтожен один танк, семь БТР-БМП, 13 бронированных машин разных производителей, один грузовик, один микроавтобус, девять пикапов и орудие Д-30, а также станция РЭР «Пластун».

«Охота была удачной. <…> Ради такой темы даже без трапезы и отдыха», — написал командир «Ахмата».

Алаудинов заявил, что за сутки в Курской области уничтожили большое количество боевиков ВСУ.

По словам Алаудинова, под Курском действуют не только регулярные части ВСУ, но и иностранные наемники. На российской территории заметили французский, польских, британских и канадских солдат удачи, а также головорезов из «Грузинского легиона»*.

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