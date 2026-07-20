ВСУ направили на Москву армаду из 400 беспилотников, но средства ПВО «разобрали» ее. Теперь российская сторона даст свой ответ, заявил в телеграм-канале посол МИД Родион Мирошник.

«Зеленскому нужно продемонстрировать способность хотя бы к терроризму, но выходит пшик! 400 дронов — огромная армада, но ПВО ее разобрала. За покушение на столицу будет отдельная „благодарность“», — подчеркнул дипломат.

Глава Московской области Андрей Воробьев отмечал, что основные последствия атаки БПЛА зафиксировали в Подольске, Одинцовском городском округе и Домодедове. По предварительным данным, травмы получили 10 человек, пострадали несколько жилых домов.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в направлении региона летели более 400 беспилотников противника. Атака продолжалась с 20:30 воскресенья до 5:00 понедельника. Большую часть воздушных целей военные нейтрализовали еще на дальних подступах.