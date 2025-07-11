Ограничения ввели в аэропорту Пулково

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в петербургском аэропорту Пулково. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале .

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — подчеркнул он.

Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы. Экипажи, службы аэропорта и авиадиспетчеры принимают необходимые меры для обеспечения безопасности.

По данным Telegram-канала Shot, меры приняли из-за угрозы атаки БПЛА.

Накануне ограничения ввели в аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении летевшего на столицу беспилотника.