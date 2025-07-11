Ограничения ввели в аэропорту Пулково
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в петербургском аэропорту Пулково. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — подчеркнул он.
Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы. Экипажи, службы аэропорта и авиадиспетчеры принимают необходимые меры для обеспечения безопасности.
По данным Telegram-канала Shot, меры приняли из-за угрозы атаки БПЛА.
Накануне ограничения ввели в аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении летевшего на столицу беспилотника.
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Ограничения ввели в аэропорту Пулково
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