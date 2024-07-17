Ограничения в ряде населенных пунктов Белгородской области объяснили в Кремле

Ограничение доступа в 14 населенных пунктов Белгородской области связано с варварскими атаками киевского режима на гражданские объекты. Об этом на брифинге сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков объявил, что в 14 населенных пунктах региона с 23 июля установят контрольно-пропускные пункты. По его словам, оперативная ситуация в этих местах складывается наиболее непросто.

«Варварские атаки киевского режима на объекты гражданской инфраструктуры продолжаются. Вводятся новые практики, чтобы принять необходимые меры для обеспечения безопасности населения», — отметил Песков.

Гладков также уточнял, что после начала спецоперации в Белгородской области погибли свыше 200 мирных жителей и еще порядка 1,1 тысячи получили ранения. Он отметил, что ВСУ выбирают целями для ударов мирное население.