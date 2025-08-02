Ограничения в аэропорту Самары вновь вернули спустя два часа

Росавиация во второй раз за день ограничила работу аэропорта Самары

В аэропорту Самары вновь ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Самары», — написал он.

Кореняко уточнил, что такие ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Росавиация во второй раз за 2 августа вводит ограничения в самарском аэропорту. Изначально работу воздушной гавани ограничивали в 04:55 по московскому времени, но в 08:48 эти меры отменили.

Кореняко уточнял, что в период действия ограничений на запасной аэродром ушли три самолета, выполнявших рейсы в Самару.

Помимо Самары, Росавиация в течение субботы также ограничивала работу еще трех воздушных гаваней для безопасности пассажиров — в Пензе, Тамбове и Саратове.