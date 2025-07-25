Ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в восьми аэропортах России

В восьми аэропортах России сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале .

Речь идет о воздушных гаванях Грозного, Владикавказа, Минеральных Вод, Магаса, Ставрополя, Нальчика, Тамбова и Сочи.

«Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов», — подчеркнул представитель Росавиации.

Аэропорты заработали штатно в 06:24 по московскому времени.

Ночью 25 июля угрозу атаки БПЛА объявили в Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Дагестане. Аналогичное предупреждение распространили в Ставропольском крае. О налете дронов сообщили жители Адлера и Сочи, там работала система ПВО.