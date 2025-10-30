Ограничения на полеты ввели в четырех аэропортах России
Ограничения ввели в аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса и Нижнекамска
В четырех российских аэропортах ввели ограничения на полеты после новостей о беспилотной опасности. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
Речь идет о воздушных гаванях Владикавказа, Грозного, Магаса и Нижнекамска.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко.
Меры приняли для обеспечения безопасности полетов.
Режим беспилотной опасности объявили в Дагестане, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии утром 30 октября. Главы регионов и представители МЧС призвали население соблюдать меры безопасности и не выкладывать в сеть фото и видео работы систем ПВО.