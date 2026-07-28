Ограничения на полеты сняли в аэропортах Домодедово и Жуковский

Подмосковные аэропорты Домодедово и Жуковский заработали в штатном режиме – воздушные гавани снова выпускают и принимают рейсы. Об этом в телеграм-канале заявил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

Он уточнил, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

Сообщение о приостановке приема и выпуска лайнеров в аэропортах появилось в 11:19 по московскому времени. Представитель Росавиации уточнил, что актуальную информацию о вылете можно узнать из онлайн-табло.

Ранее в аэропорту Внуково возникли задержки рейсов авиакомпании Turkish Airlines. Из-за сбоев в расписании вылететь в Турцию или вернуться в Россию не могли свыше тысячи туристов.

Пассажиры одного из рейсов ждали самолет на турецкий курорт более 12 часов. Перевозчик объяснил, что задержки в расписании возникли из-за ухудшения погодных условий.